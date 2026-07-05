В Хабаровском крае фермеру вынесли предупреждение за истощенную почву

В Хабаровском крае предпринимателю объявили предостережение после проверки сельхозземли у села Марусино. На участке, где выращивают овощи, почва заметно обеднела, сообщили в Приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Проверка прошла в начале июня на участке площадью два гектара. Специалисты взяли пробы земли и отправили их на лабораторное исследование в Хабаровский филиал подведомственного Россельхознадзору учреждения.
Результаты показали, что на всей площади участка содержание подвижного фосфора оказалось ниже средних региональных показателей на 74%. Органического вещества в почве также стало меньше — на 16,1%.
Землепользователю предложили привести участок в порядок и восстановить плодородие земли. Это важно для сельхозугодий: при выращивании культур почва истощается, и её нужно поддерживать внесением органических и минеральных веществ.
С начала года специалисты управления уже выявили снижение плодородия почв в Хабаровском крае на площади 133,1 гектара.