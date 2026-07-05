На каких АЗС нет очереди сейчас: онлайн карта для водителей Новосибирска

Где искать бензин прямо сейчас? Как минимум два онлайн-инструмента помогают сибирякам ориентироваться в ситуации: агрегатор «ГдеБЕНЗ» и платформа FuelPrice.
«ГдеБЕНЗ» — карта народного контроля.
Этот сервис работает по принципу краудсорсинга. Пользователи сами отмечают на карте, на каких автозаправочных станциях есть топливо, а где его уже нет или выстроились длинные очереди. Данные обновляются в течение дня, поэтому информация остаётся актуальной. Сервис особенно полезен в условиях нестабильных поставок, когда ситуация на заправках меняется ежечасно.
FuelPrice — цены и доступность.
Второй сервис позволяет не только узнать стоимость бензина и дизеля на разных АЗС Новосибирска, но и сравнить цены между крупными сетями. Разработчики отмечают: если на карте указана цена на конкретной заправке — значит топливо там есть. Это своего рода маркер доступности.
Напомним, что ограничения на продажу бензина в Новосибирске начали вводить с 23 июня. Уже 1 июля на многих заправках города образовались заторы, а ближе к вечеру топливо пропало полностью. 2 июля ситуация повторилась — очереди выстроились заново.