На каких АЗС нет очереди сейчас: онлайн карта для водителей Новосибирска

Этот сервис работает по принципу краудсорсинга. Пользователи сами отмечают на карте, на каких автозаправочных станциях есть топливо, а где его уже нет или выстроились длинные очереди. Данные обновляются в течение дня, поэтому информация остаётся актуальной. Сервис особенно полезен в условиях нестабильных поставок, когда ситуация на заправках меняется ежечасно.