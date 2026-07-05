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Названы пять самых длинных слов русского языка, от которых идёт кругом голова

Специалисты Института русистики назвали РИА «Новости» пять самых длинных слов, зафиксированных в русском языке. Их длина составляет от 29 до 55 букв, а большинство из них относятся к научной и специальной терминологии.

На протяжении долгого времени самым длинным словом считалось «превысокомногорассмотрительствующий». Оно состоит из 35 букв и использовалось в XVIII-XIX веках как подчеркнуто уважительное обращение к высокопоставленным лицам.

С развитием науки появились новые рекордсмены. В их числе — «водогрязеторфопарафинолечение», состоящее из 29 букв и обозначающее комплекс оздоровительных процедур, а также «тифлосурдоолигофренопедагогика» — термин из области специальной педагогики, включающий 30 букв.

Особое место среди самых длинных слов занимают химические названия. Из-за необходимости точно описывать строение вещества эти термины могут достигать десятков символов. В числе примеров — действующее вещество лекарственного препарата «Гидазепам» — «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин», состоящий из 50 букв.

Между тем, рекордсменом считается слово «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Оно содержит 55 букв и было обнаружено в названии патента на химическое соединение.

Специалисты отмечают, что теоретически длина слова в русском языке может быть практически неограниченной. Особенно это касается сложных числительных и узкоспециальных технических терминов. Однако лингвисты учитывают только те формы, которые реально зафиксированы в авторитетных источниках — словарях, научных работах и патентной документации.

Ранее заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская сообщила, что наречие «очень» имеет около 100 синонимов, включая книжные («весьма»), разговорные («жутко»), просторечные («дюже») и устаревшие («зело»), что объясняется востребованностью категории интенсивности. Она отметила, что разные синонимы употребляются в разных стилях и сочетаются с разными частями речи.

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