Названы пять самых длинных слов русского языка, от которых идёт кругом голова

Специалисты отмечают, что теоретически длина слова в русском языке может быть практически неограниченной. Особенно это касается сложных числительных и узкоспециальных технических терминов. Однако лингвисты учитывают только те формы, которые реально зафиксированы в авторитетных источниках — словарях, научных работах и патентной документации.