«Флот — это характер»: как в России развивают морской и речной транспорт

Водные артерии сыграли огромную роль в истории нашей страны. Это и исторический путь «из варяг в греки», и каналы, проложенные в эпоху Петра I, и первые рейсы русских пароходов в XIX веке, и развитие Северного морского пути в наши дни.
Судоходный потенциал современной России очень велик и продолжает расти. Задачи масштабного обновления инфраструктуры морских портов, увеличения пропускной способности внутренних водных путей и обеспечения их безопасности, а также развития Северного морского пути успешно решаются в том числе по нацпроекту «Эффективная транспортная система».
В День работников морского и речного флота, который отмечается 5 июля, рассказываем о людях, которые покоряют водные просторы нашей страны.
Любовь к морским просторам.
Северный морской путь — один из ключевых водных путей России. Для развития маршрута по нацпроекту строится ледокольный и аварийно-спасательный флот. За последние пять лет построены пять аварийно-спасательных судов и три ледокола проекта 22220 — «Арктика», «Сибирь» и «Урал».
В 2030 году российский ледокольный флот пополнят еще четыре новых атомных ледокола. Что же касается аварийно-спасательных судов, то их сейчас достраивается около десяти.
Параллельно идет цифровизация арктической логистики — создается «цифровой двойник» Севморпути. Формируется и береговая инфраструктура: в прошлом году введены в эксплуатацию объекты нефтяного терминала «Порт бухта Север».
Капитана дизель-электрического ледокола «Семен Дежнев» Дениса Осипова можно с полным правом назвать морским волком. Его стаж на флоте — 35 лет. Ледокол под его управлением во время зимней навигации проводит суда в акватории Большого морского порта Северной столицы.
«Практически вся моя профессиональная жизнь имеет отношение к акватории Финского залива. Любовь к этим просторам неразрывно связана с любовью к моему городу — Санкт-Петербургу, где я родился и вырос», — признается Денис Осипов.
В его семье сложилась славная морская династия. Дед служил командиром подводной лодки Щ-406 во время Великой Отечественной войны. Он отправил на дно немало кораблей противника, но и сам погиб в 1943 году.
В 2030 году российский ледокольный флот пополнят еще четыре новых атомных ледокола.
«Мама хотела, чтобы я пошел в Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе, но я поступил в Ленинградское арктическое училище. Думаю, тут сыграл свою роль роман Вениамина Каверина “Два капитана”. Уже в детстве мне грезилось, что стою на мостике и командую ледоколом», — делится воспоминаниями Денис.
Продолжительность навигации, по словам Осипова, зависит от погоды. Бывали годы, когда ледоколы приступали к работе уже в ноябре, а уходили на отдых только в мае.
Каждый раз, перед тем как отправиться в путь, капитан ледокола составляет караван, который поведет. Если толщина льда не слишком велика, суда самостоятельно следуют по проложенному каналу. А на сложных участках ледокол ведет их за собой на буксире.
«Когда помогаешь застрявшим, понимаешь, насколько нужен и важен ледокол для бесперебойной работы порта, — посвящает в детали своей профессии Денис. — Было немало случаев, когда мы спасали катера и контейнеровозы, которые уносило ледовым потоком на мель. Не раз вызволяли из беды рыбаков, а однажды спасли застрявшую во льдах собаку».
По словам капитана Осипова, для его профессии большое значение имеют самоконтроль и точность. Эти качества он тренирует в себе, ежедневно играя в шахматы. Но самое главное — любовь к морю. Это чувство он смог передать и младшему сыну, который стал третьим помощником капитана на пароме «Балтийск».
Каждый выход в море — радость.
По нацпроекту расширяется портовая инфраструктура на ключевых направлениях. Например, в морском порту Мурманска планируют построить комплекс перегрузки угля «Лавна» мощностью 18 млн тонн. В сложных морских портах, где крупным судам сложно проходить самостоятельно, их с филигранной точностью проводят буксиры.
У Андрияна Латышева — капитана — сменного механика буксира-кантовщика «Капитан Беломестнов» — морского опыта немного меньше. Он начал работать во флоте в 2006 году. Последние 14 лет специализируется на швартовых операциях в портах и терминалах Чукотского автономного округа.
По словам Латышева, за два десятка лет, проведенных в море, было много интересных случаев. Но особенно ярко в памяти сохранилась первая практика.
«Тогда произошла знаковая встреча. В 2006 году в порту Провидения мы помогли водолазам, которые прибыли из Владивостока. И один из них вместо обычного “спасибо” произнес: “С нами Бог и Андриян”. Моряки иногда так называют Андреевский флаг. Эта фраза стала для меня чем-то вроде напутствия», — рассказывает Андриян.
Сейчас он трудится в Северо-Восточном бассейновом филиале «Росморпорта». В суровых северных условиях капитан буксира должен владеть ситуацией, быть готовым работать в стесненных акваториях, умело маневрировать и швартовать крупнотоннажный транспорт. При этом он, конечно, обязан контролировать состояние своего судна, руководить экипажем, вести документацию.
По нацпроекту расширяется портовая инфраструктура на ключевых направлениях.
«Каждый выход в море для меня — радость и предвкушение новой встречи с бескрайним морским пространством. Этими чувствами меня заразил в юности друг Александр Сальнев. Когда я был еще школьником, он учился на втором курсе мореходного училища и предложил мне поступить туда. Сказал, что мы увидим много стран и перед нами откроются все пути. Когда я рассказал маме, кем хочу стать, она поверила в серьезность моих намерений и поддержала», — вспоминает Андриян Латышев.
На флоте трудится мотористом-матросом и его брат Сергей, который тоже счастлив, что выбрал морскую жизнь, хотя поначалу хотел стать строителем.
«Я люблю свою работу. У нас очень ценятся чувство локтя и возможность браться за непростые задачи, — отмечает Андриян Латышев. — Сложностей в профессии не вижу: главное — ответственность и особый командный дух, который сплачивает экипаж, остальное приложится».
Женщина на судне — к удаче.
Речной транспорт имеет для России особое значение, ведь по протяженности внутренних водных путей — более 100 тыс. км — наша страна занимает второе место в мире. По нацпроекту на реках строятся и модернизируются гидротехнические сооружения, проводятся работы по углублению дна, расчистке русел и укреплению берегов.
Так, на Волго-Балтийском водном пути сейчас завершается реконструкция Волховского шлюза. В 2024 году на нем установили автодорожный поворотный мост, который позволил пропускать крупные пассажирские суда, повысит уровень безопасности и обеспечит бесперебойную навигацию.
На этой территории работает Марина Доильницына, которая уже не раз своим примером доказала, что слабый пол на судне вопреки суевериям может приносить удачу. Два года назад она пришла на практику мотористом-матросом на теплоход «Виктор Шурпицкий» и поняла, что детская мечта начала сбываться.
В ее семье тоже сложилась династия работников флота, начиная с деда, который всегда говорил, что «флот — это характер». А отец Марины добавлял от себя: «И железная дисциплина».
«Я с детства слышала дома про море и решила, что тоже стану моряком. Семья сразу поверила, что для меня это важно, даже не думали отговаривать. А в училище преподаватель сказал: “Выдержишь первый семестр — будешь капитаном”. Я выдержала», — вспоминает Марина.
По протяженности внутренних водных путей — более 100 тыс. км — наша страна занимает второе место в мире.
После училища она поступила работать помощником капитана-механика на тот же теплоход «Виктор Шурпицкий», где была на практике. В ее обязанности входит управление теплоходом и ведение судовой документации.
«Мне нравится во время ночной вахты любоваться отражением огней на водной глади, особенно в питерские белые ночи. Красота невероятная! И работа в таких условиях да при хорошей погоде идет как по маслу», — смеется Марина.
Одно порой расстраивает — ее рабочее место находится слишком далеко от дома. Видеосозвоны с близкими стали одним из важнейших ритуалов для молодой морячки. Но такова работа во флоте, которую Марина еще в юности полюбила раз и навсегда.
«Самым сложным было оправдать доверие коллектива. Я доказала своим трудом, что примета “женщина на судне — к беде” не всегда соответствует истине. Я такой же полноценный участник экипажа. Очень рада, что коллеги меня приняли, каждый готов помочь словом и делом», — рассуждает Марина Доильницына.
Она искренне желает новичкам стремиться к успеху, не бояться первого шага и не останавливаться на достигнутом.
«Флот — это про команду. Если ты честный и надежный, тебя примут», — подчеркивает помощник капитана Доильницина.
А мы напоминаем, что по нацпроекту «Эффективная транспортная система» ведется системная работа по увеличению пропускной способности внутренних водных путей, модернизируется инфраструктура морских портов, развивается ледокольный и аварийно-спасательный флот.