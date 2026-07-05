«Флот — это характер»: как в России развивают морской и речной транспорт

«Каждый выход в море для меня — радость и предвкушение новой встречи с бескрайним морским пространством. Этими чувствами меня заразил в юности друг Александр Сальнев. Когда я был еще школьником, он учился на втором курсе мореходного училища и предложил мне поступить туда. Сказал, что мы увидим много стран и перед нами откроются все пути. Когда я рассказал маме, кем хочу стать, она поверила в серьезность моих намерений и поддержала», — вспоминает Андриян Латышев.