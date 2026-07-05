Нет вестей с 3 июля: в Калининграде разыскивают пожилую женщину в бежевой куртке и белых штанах

В Калининграде разыскивают Смирнову (Антоник) Галину Васильевну. Об этом сообщает ПСО «Запад».
Последний раз 71-летнюю женщину видели 3 июля в Центральном районе города. С тех пор она не выходит на связь. В день пропажи она была одета в бежевую куртку, светлые штаны и чёрные ботинки. С собой у неё была чёрная сумка.
Приметы: рост 162 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы.
Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам:
84012508038 — горячая линия; 84012520444 — инфорг; 02, 102, 112 — полиция.
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