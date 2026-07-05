Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нет вестей с 3 июля: в Калининграде разыскивают пожилую женщину в бежевой куртке и белых штанах

Одна из примет пропавшей — седые короткие волосы.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде разыскивают Смирнову (Антоник) Галину Васильевну. Об этом сообщает ПСО «Запад».

Последний раз 71-летнюю женщину видели 3 июля в Центральном районе города. С тех пор она не выходит на связь. В день пропажи она была одета в бежевую куртку, светлые штаны и чёрные ботинки. С собой у неё была чёрная сумка.

Приметы: рост 162 см, худощавое телосложение, седые короткие волосы.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят звонить по телефонам:

84012508038 — горячая линия; 84012520444 — инфорг; 02, 102, 112 — полиция.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше