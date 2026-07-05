Как по нотам! Где Юрий Маликов отметит день рождения, раскрыла его дочь Инна

Каждый из нас нет-нет, да хоть раз напевал про себя «Не надо печалиться» или «Увезу тебя я в тундру». Эти шлягеры знают и любят даже новые поколения. А всё благодаря бессменному руководителю легендарного ансамбля «Самоцветы» Юрию Маликову, который, кстати, родился на донской земле.
6 июля ему исполняется 83 года. Как же талантливому музыканту удалось создать репертуар, который звучит на радио и со сцен уже более полувека, а также как артист отметит праздник, rostov.aif.ru узнал у его дочери Инны Маликовой.
Время большого счастья.
В основном репертуаре Юрия Маликова, как следует из открытых данных, насчитывается около полутора сотен песен. Исполнитель появился на свет 6 июля 1943 года, его малая родина — хутор Чеботовка Ростовской области.
Музыкальная атмосфера окружала его с детства: отец играл на балалайке и гармошке, а мать поддерживала творческие начинания сына. В середине 1950-х семья перебралась в Чехов, где будущий артист увлёкся джазом и самостоятельно освоил контрабас, параллельно окончив вечернюю музыкальную школу.
После окончания Подольского индустриального техникума Маликов поступил в автомеханический институт, но вскоре перевёл все силы в музыкальное русло. Он стал студентом городского музыкального училища имени Ипполитова-Иванова, а затем был зачислен на оркестровый факультет консерватории имени Чайковского. Диплом о высшем музыкальном образовании получил в 1969 году, специализируясь на игре на контрабасе.
Незадолго до этого, в 1966 году, он женился на солистке балета Людмиле Вьюнковой, и вот, в этом году исполняется 60 лет как пара вместе. У них двое детей, это известные музыканты Дмитрий и Инна Маликовы.
«Самое яркое воспоминание из детства — это лето, когда родители брали нас с собой на южные гастроли. Тогда появлялась возможность выходить между концертами на сцену и представлять себя будущим артистом. Всё детство прошло, с одной стороны, в учёбе — в музыкальной и обычной школах, а с другой — в этом долгожданном лете с родителями. Несмотря на не самые простые бытовые условия — мы с мамой всегда спали на одной полке в поезде, на одной кровати в номерах — это было время большого счастья», — комментирует rostov.aif.ru Инна Маликова, дочь артиста.
Рождение «Самоцветов».
Ещё в начале 1960-х Маликов работал в Москонцерте, выступал в составе инструментальных групп и сотрудничал с джазовыми коллективами. Поворотным моментом стала поездка в Японию в 1970 году. Восемь месяцев работы за границей позволили накопить средства на профессиональную аппаратуру.
По возвращении в столицу музыкант провёл кастинг и собрал новый коллектив. Первые записи прозвучали в эфире радио в 1971 году, а после конкурса среди слушателей ансамбль получил название «Самоцветы». Дебютный концерт состоялся летом того же года в зале «Эрмитаж».
За более чем пять десятилетий у ансамбля накопилось свыше пятисот композиций. Хиты «Увезу тебя я в тундру», «Мой адрес — Советский Союз», «Там, за облаками» и «Не повторяется такое никогда» вошли в золотой фонд отечественной эстрады. Через коллектив прошли десятки известных вокалистов, а сам ансамбль представлял советскую музыку на фестивалях по всему миру.
Семья и признание.
По словам Инны Маликовой, Юрий Фёдорович до сих пор сохраняет невероятную энергию и преданность делу. В 2007 году Юрию Маликову было присвоено звание Народного артиста Российской Федерации. Позже он получил орден Дружбы и орден «За заслуги в культуре и искусстве».
«Когда он выходит на сцену, когда ждёт каждого концерта — это невероятная страсть и любовь к профессии. Он заслуживает этой награды абсолютно точно. День рождения в этом году выпадает на понедельник, поэтому никаких великих торжеств не планируем — просто посидим в семейном кругу: дети, внуки, родственники», — добавляет собеседница.
В семье музыканта продолжились творческие традиции: супруга Людмила Вьюнкова в прошлом также выступала в «Самоцветах», сын Дмитрий стал известным певцом и композитором, а дочь Инна — заслуженной артисткой России.
Сегодня Юрий Фёдорович развивает музыкальные проекты и участвует в общественной жизни, оставаясь связью между эпохой советской эстрады и современным шоу-бизнесом. А его график, как подчеркнула дочка, расписан буквально по минутам. И это ещё раз подчёркивает: когда человек занят любимым делом, всегда найдутся силы на новые свершения.