Как по нотам! Где Юрий Маликов отметит день рождения, раскрыла его дочь Инна

«Самое яркое воспоминание из детства — это лето, когда родители брали нас с собой на южные гастроли. Тогда появлялась возможность выходить между концертами на сцену и представлять себя будущим артистом. Всё детство прошло, с одной стороны, в учёбе — в музыкальной и обычной школах, а с другой — в этом долгожданном лете с родителями. Несмотря на не самые простые бытовые условия — мы с мамой всегда спали на одной полке в поезде, на одной кровати в номерах — это было время большого счастья», — комментирует rostov.aif.ru Инна Маликова, дочь артиста.