Финал чемпионата ArtMasters по анимации пройдёт в Хабаровске

Часть финалистов имеет опыт сотрудничества с фестивалем «Анимур», который выступил одним из партнёров компетенции. Так, Диана Гордеева участвовала в питчинге на площадке фестиваля в 2023 году и вошла в топ 10 проектов. Аксинья Кушнер в 2024 году демонстрировала работу во внеконкурсной программе «Анимура» и пользовалась консультационной поддержкой команды фестиваля в ходе подготовки к ArtMasters.