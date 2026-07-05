Специалисты устраняют последствия урагана в Арзамасском округе

Энергетики и местная администрация устраняют последствия ураганного ветра в Арзамасе Нижегородской области. Об этом рассказал глава города Александр Щелоков.
Напомним, ураган произошел в Арзамасском округе 4 июля. Из-за обрушения конструкций строящегося дома погиб ребенок. Александр Щёлоков выразил соболезнования семье пятилетней девочки.
Сейчас энергетики восстановили все высоковольтные линии в округе. Специалисты отрабатывают отдельные заявки. Мэр попросил жителей Арзамаса написать в комментариях адреса, где нет электричества.
Специалисты также отработали шесть заявок по упавшим деревьям.
«8 деревьев упало в дендрарии с обрывом проводов. С этим разберемся позже. 1 дерево упало на Соборной площади. Повреждена 1 опора освещения», — написал Александр Щелоков.
Основную часть работ по устранению последствий урагана планируют выполнить 5 июля в течение дня и ночью.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре в частном доме в Нижегородской области.