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Специалисты устраняют последствия урагана в Арзамасском округе

Энергетики и местная администрация устраняют последствия ураганного ветра в Арзамасе Нижегородской области.

Энергетики и местная администрация устраняют последствия ураганного ветра в Арзамасе Нижегородской области. Об этом рассказал глава города Александр Щелоков.

Напомним, ураган произошел в Арзамасском округе 4 июля. Из-за обрушения конструкций строящегося дома погиб ребенок. Александр Щёлоков выразил соболезнования семье пятилетней девочки.

Сейчас энергетики восстановили все высоковольтные линии в округе. Специалисты отрабатывают отдельные заявки. Мэр попросил жителей Арзамаса написать в комментариях адреса, где нет электричества.

Специалисты также отработали шесть заявок по упавшим деревьям.

«8 деревьев упало в дендрарии с обрывом проводов. С этим разберемся позже. 1 дерево упало на Соборной площади. Повреждена 1 опора освещения», — написал Александр Щелоков.

Основную часть работ по устранению последствий урагана планируют выполнить 5 июля в течение дня и ночью.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли на пожаре в частном доме в Нижегородской области.