Эксперт объяснила, почему нельзя слепо следовать правилу 10 тысяч шагов и 2 литров воды

Популярные рекомендации о необходимости проходить 10 тысяч шагов и выпивать 2 литра воды в день являются лишь усредненными ориентирами, а не универсальным правилом. В условиях экстремальной жары строгое соблюдение этих цифр может нанести вред здоровью. Важно адаптировать физическую нагрузку и питьевой режим под текущие погодные условия и индивидуальные особенности организма. Об этом «МК» сообщила тренер Валерия Гершаник.