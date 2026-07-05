Эксперт объяснила, почему нельзя слепо следовать правилу 10 тысяч шагов и 2 литров воды

Популярные рекомендации о необходимости проходить 10 тысяч шагов и выпивать 2 литра воды в день являются лишь усредненными ориентирами, а не универсальным правилом. В условиях экстремальной жары строгое соблюдение этих цифр может нанести вред здоровью. Важно адаптировать физическую нагрузку и питьевой режим под текущие погодные условия и индивидуальные особенности организма. Об этом «МК» сообщила тренер Валерия Гершаник.
В летний период, когда температура воздуха может приближаться к высоким отметкам, эксперт советуют сместить график активности на раннее утро или вечер, либо проводить тренировки в помещениях с кондиционированием.
«Я бы не рекомендовала воспринимать эти цифры как универсальное правило, особенно в экстремальную жару. При температуре воздуха около +40 °C организм испытывает серьезную нагрузку», — отмечает тренер.
Потребность в жидкости не является фиксированной и напрямую зависит от массы тела, интенсивности потоотделения и окружающей среды. В сильную жару стандартного объема воды может быть недостаточно, поэтому пить необходимо регулярно и небольшими порциями.
«Главное правило в жаркую погоду — не стремиться любой ценой выполнить ежедневную норму шагов или выпить строго определенный объем воды», — подчеркивает специалист.
Длительные нагрузки на улице приводят к потере не только воды, но и жизненно важных электролитов: натрия, калия и магния. Для эффективного восстановления организма после физической активности рекомендуется использовать минеральную воду, изотонические напитки или продукты, богатые минеральными веществами. Это помогает компенсировать солевой баланс, потерянный вместе с потом.
В конечном итоге ключевым приоритетом, как отмечает Гершаник, должна оставаться безопасность и самочувствие человека. Вместо того чтобы следовать жестким цифровым установкам, необходимо учитывать погодные условия и корректировать свои действия. Правильная адаптация физической активности позволяет извлечь пользу из движения, не создавая при этом избыточного стресса для организма.
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