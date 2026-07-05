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Бастрыкин потребовал доклад о долгом отсутствии воды в Волгограде

В Волгоградской области следователи проверят жалобу жителей Советского района на перебои с водоснабжением.

Источник: Комсомольская правда

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться с жалобой жителей Советского района Волгограда. Люди жалуются на долгое отсутствие водоснабжения, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на информационный центр СКР.

В медиапространстве появилась информация о том, что жители района обратились к Бастрыкину с просьбой помочь решить проблему с водой. По данным обращениям следователи уже проводят проверку. Председатель СКР дал поручение доложить о ходе проверки и ее предварительных результатах.

Ситуация с водоснабжением в Советском районе Волгограда остается на контроле у федерального руководства.