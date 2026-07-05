Орбитальная скорость Земли замедлится до минимума 6 июля

Орбита Земли имеет овальную форму, поэтому каждый год Земля примерно в одно и то же время максимально приближается (в январе) и отдаляется (в июле) от Солнца. 6 июля она пройдет афелий — максимально далекую от светила точку. Расстояние между ними увеличится до 152 093 251 км (1,0167 а.е.).