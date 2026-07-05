Орбитальная скорость Земли замедлится до минимума 6 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Скорость, с которой Земля движется по своей орбите, замедлится до минимальных в году значений 6 июля, когда наша планета окажется дальше всего от Солнца. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария.
Орбита Земли имеет овальную форму, поэтому каждый год Земля примерно в одно и то же время максимально приближается (в январе) и отдаляется (в июле) от Солнца. 6 июля она пройдет афелий — максимально далекую от светила точку. Расстояние между ними увеличится до 152 093 251 км (1,0167 а.е.).
«Орбитальная скорость Земли меняется в течение года из-за эллиптической формы ее орбиты. В 2026 году Земля пройдет афелий 6 июля. В этот день орбитальная скорость Земли минимальна, и видимый диаметр Солнца также будет минимальным в году», — сообщили ТАСС в планетарии.
6 июля скорость Земли замедлится до 29,27−29,29 км/с. В перигелии, которым называют ближайшую точку к Солнцу, этот показатель возрастет до 30,27−30,29 км/с.
«Различие обусловлено вторым законом Кеплера: планета движется быстрее, когда находится ближе к Солнцу, и медленнее — когда дальше от него», — пояснили астрономы.