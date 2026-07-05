В Омске с 1 августа повысятся пенсии ряду категорий: названы размеры прибавок

По словам специалиста, работающие пенсионеры получат автоматический перерасчёт выплат. Максимальная прибавка может составить до 470,28 рубля. Такой размер возможен при начислении не более трёх пенсионных баллов за год и стоимости одного балла в 2026 году на уровне 156,76 рубля. Условием для получения максимальной надбавки указана зарплата от 68 975 рублей до вычета налога.