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В Омске с 1 августа повысятся пенсии ряду категорий: названы размеры прибавок

Индексация затронет работающих пенсионеров, 80-летних граждан и отдельные профессиональные группы.

Источник: Om1 Омск

С 1 августа в России будет проведён перерасчёт пенсий для нескольких категорий граждан. Об этом сообщила аналитик Института комплексных стратегических исследований Елена Киселёва.

Повышение коснётся работающих пенсионеров, получателей накопительных пенсий, россиян, достигших 80-летнего возраста, а также бывших работников авиационной отрасли и угольной промышленности.

По словам специалиста, работающие пенсионеры получат автоматический перерасчёт выплат. Максимальная прибавка может составить до 470,28 рубля. Такой размер возможен при начислении не более трёх пенсионных баллов за год и стоимости одного балла в 2026 году на уровне 156,76 рубля. Условием для получения максимальной надбавки указана зарплата от 68 975 рублей до вычета налога.

Накопительные пенсии, по данным эксперта, будут проиндексированы на 17,3%, что увеличит средний размер выплаты до 1 876 рублей.

Гражданам, которым исполнится 80 лет в июле, фиксированная часть пенсии будет удвоена до 19 169 рублей. Дополнительно предусмотрена выплата за уход в размере 1 413 рублей.

Бывшим лётчикам и шахтёрам пересчитают отраслевые доплаты — в среднем до 30 тысяч и 6 тысяч рублей соответственно. При этом обращаться в Социальный фонд для перерасчёта не потребуется — выплаты будут назначены автоматически.

Отдельно отмечается, что размер пенсионных надбавок в разных регионах страны зависит от величины прожиточного минимума. По оценкам экспертов, наиболее высокие доплаты фиксируются в Чукотском автономном округе, Магаданской и Ненецкой областях, а также на Камчатке.