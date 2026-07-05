Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Видео пожара из-за праздничного салюта на Бруклинском мосту появилось в Сети

Пламя вспыхнуло на конструкциях Бруклинского моста.

Источник: Комсомольская правда

В социальных сетях начали распространяться кадры возгорания на Бруклинском мосту в Нью-Йорке, причиной которого стали пиротехнические изделия, запущенные в честь Дня независимости США.

Напомним, инцидент произошел во время традиционного праздничного шоу над Ист-Ривер в субботу, 4 июля. Пламя вспыхнуло непосредственно на конструкциях моста, с которого производился запуск фейерверков. Очевидцы также отметили визуальные признаки возгорания еще на двух участках этого же пролета.

Огонь на элементах моста потух самостоятельно в течение минуты. Информация о масштабах ущерба, нанесенного конструкции знаменитой достопримечательности, к настоящему моменту не поступала.

Накануне сайт KP.RU рассказывал о том, как аномальная жара в США вынудила власти десятков городов изменить или полностью отменить праздничные мероприятия в честь Дня независимости. Сообщалось, что из-за жары на раскаленном асфальте плавится обувь.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше