Видео пожара из-за праздничного салюта на Бруклинском мосту появилось в Сети

В социальных сетях начали распространяться кадры возгорания на Бруклинском мосту в Нью-Йорке, причиной которого стали пиротехнические изделия, запущенные в честь Дня независимости США.
Напомним, инцидент произошел во время традиционного праздничного шоу над Ист-Ривер в субботу, 4 июля. Пламя вспыхнуло непосредственно на конструкциях моста, с которого производился запуск фейерверков. Очевидцы также отметили визуальные признаки возгорания еще на двух участках этого же пролета.
Огонь на элементах моста потух самостоятельно в течение минуты. Информация о масштабах ущерба, нанесенного конструкции знаменитой достопримечательности, к настоящему моменту не поступала.
Накануне сайт KP.RU рассказывал о том, как аномальная жара в США вынудила власти десятков городов изменить или полностью отменить праздничные мероприятия в честь Дня независимости. Сообщалось, что из-за жары на раскаленном асфальте плавится обувь.