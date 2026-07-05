Видео пожара из-за праздничного салюта на Бруклинском мосту появилось в Сети

Напомним, инцидент произошел во время традиционного праздничного шоу над Ист-Ривер в субботу, 4 июля. Пламя вспыхнуло непосредственно на конструкциях моста, с которого производился запуск фейерверков. Очевидцы также отметили визуальные признаки возгорания еще на двух участках этого же пролета.