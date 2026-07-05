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В Общественной палате РФ предложили увеличить отпуск для многодетных родителей

В России следует увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

В России следует увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.

Он предложил привязать продолжительность отпуска к количеству детей в семье.

— Если есть дети, то для родителей отпуск можно сделать продолжительностью 35 дней, а для многодетных семей — 42 дня. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск — я это говорю как отец восьмерых детей, — сказал Гриб, его слова передает РИА Новости.

Ранее в Государственной думе РФ разработали документ, согласно которому в Трудовом кодексе предлагается закрепить за мужчинами с детьми право на дополнительный отпуск до 24 рабочих часов в год без сохранения зарплаты. Однако использовать это время можно только по частям. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, отец пятерых детей Александр Сафонов оценил соответствующую инициативу.

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