В Общественной палате РФ предложили увеличить отпуск для многодетных родителей

В России следует увеличить продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска для родителей до 35 дней, а для многодетных семей — до 42 дней. Об этом в воскресенье, 5 июля, заявил вице-президент Федеральной палаты адвокатов РФ, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
Он предложил привязать продолжительность отпуска к количеству детей в семье.
— Если есть дети, то для родителей отпуск можно сделать продолжительностью 35 дней, а для многодетных семей — 42 дня. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск — я это говорю как отец восьмерых детей, — сказал Гриб, его слова передает РИА Новости.
Ранее в Государственной думе РФ разработали документ, согласно которому в Трудовом кодексе предлагается закрепить за мужчинами с детьми право на дополнительный отпуск до 24 рабочих часов в год без сохранения зарплаты. Однако использовать это время можно только по частям. Профессор Финансового университета при правительстве РФ, отец пятерых детей Александр Сафонов оценил соответствующую инициативу.