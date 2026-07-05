В Общественной палате РФ предложили увеличить отпуск для многодетных родителей

— Если есть дети, то для родителей отпуск можно сделать продолжительностью 35 дней, а для многодетных семей — 42 дня. Потому что порой после отдыха с детьми нужен еще небольшой отпуск — я это говорю как отец восьмерых детей, — сказал Гриб, его слова передает РИА Новости.