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Пермская ЛДПР сформировала «тройку» на выборы в заксобрание

Вчера на внеочередной конференции Пермского регионального отделения ЛДПР было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы трех уровней. Как сообщается в соцсетях партии, в законодательное собрание края будет выдвинуто 162 кандидата; в пермскую гордуму — 58 кандидатов. А также представители партии на выборы в Кунгур, Соликамск и Большую Соснову.

Источник: Коммерсантъ

Вчера на внеочередной конференции Пермского регионального отделения ЛДПР было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы трех уровней. Как сообщается в соцсетях партии, в законодательное собрание края будет выдвинуто 162 кандидата; в пермскую гордуму — 58 кандидатов. А также представители партии на выборы в Кунгур, Соликамск и Большую Соснову.

По данным Ura.ru, в «тройку» кандидатов на выборы в заксобрание войдут действующие депутаты парламента: руководитель фракции ЛДПР в Пермском крае Олег Постников, Алексей Золотарев, Георгий Ткаченко.

В гордуму Перми в «тройку» войдут лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, руководитель аппарата ЛДПР в регионе Ян Романов, начальник штаба партии Георгий Балашов.

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