Пермская ЛДПР сформировала «тройку» на выборы в заксобрание

Вчера на внеочередной конференции Пермского регионального отделения ЛДПР было принято решение о выдвижении кандидатов на выборы трех уровней. Как сообщается в соцсетях партии, в законодательное собрание края будет выдвинуто 162 кандидата; в пермскую гордуму — 58 кандидатов. А также представители партии на выборы в Кунгур, Соликамск и Большую Соснову.