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От защиты сосудов до работы кишечника: чем полезны ягоды, которые созревают в июле в Челябинской области

Специалисты Роспотребнадзора подготовили для жителей Челябинской области рекомендации по употреблению сезонных ягод, которые созревают в середине лета. Эксперты оценили полезные свойства ежевики, малины, чёрной смородины и крыжовника, популярных на Южном Урале.

Источник: Pchela.News

Ежевика, сезон которой в России длится с июля по октябрь, богата витамином С, играющим ключевую роль в формировании иммунных клеток. Также в ягоде содержится много клетчатки, нормализующей работу кишечника, а антиоксиданты в её составе способствуют снижению окислительного стресса.

В малине, пик сбора которой в России приходится на июль—август, содержится калий, регулирующий сердечный ритм. Кроме того, высокая концентрация витамина С повышает устойчивость организма, а входящие в состав марганец, медь и железо участвуют в производстве эритроцитов и укрепляют стенки сосудов.

Чёрная смородина считается одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Помимо этого, клетчатка в составе ягоды стимулирует перистальтику кишечника, а пектины способствуют выведению из организма токсинов и солей тяжёлых металлов.

Крыжовник, активный сбор которого чаще всего проходит в июле, содержит железо и фолиевую кислоту, поэтому его рекомендуют включать в рацион при анемии. Низкая калорийность ягоды в сочетании с клетчаткой помогает поддерживать чувство сытости.

Специалисты подчёркивают, что точные сроки созревания ягод зависят от сорта, региона и конкретных условий выращивания. Сезонные продукты остаются ценным источником витаминов и микроэлементов для укрепления организма жителей Челябинской области в летний период.

О других продуктах. Грибы — излюбленный традиционный продукт русского стола, который многие ценят за высокое содержание белков и отсутствие лишнего жира. Однако современные открытия медиков говорят о том, что потенциальный вред от употребления даров леса может сильно превзойти пользу. Специалисты регионального Роспотребнадзора призвали жителей Челябинской области к максимальной осторожности.

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