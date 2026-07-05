От защиты сосудов до работы кишечника: чем полезны ягоды, которые созревают в июле в Челябинской области

Ежевика, сезон которой в России длится с июля по октябрь, богата витамином С, играющим ключевую роль в формировании иммунных клеток. Также в ягоде содержится много клетчатки, нормализующей работу кишечника, а антиоксиданты в её составе способствуют снижению окислительного стресса.