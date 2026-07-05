От защиты сосудов до работы кишечника: чем полезны ягоды, которые созревают в июле в Челябинской области

Ежевика, сезон которой в России длится с июля по октябрь, богата витамином С, играющим ключевую роль в формировании иммунных клеток. Также в ягоде содержится много клетчатки, нормализующей работу кишечника, а антиоксиданты в её составе способствуют снижению окислительного стресса.
В малине, пик сбора которой в России приходится на июль—август, содержится калий, регулирующий сердечный ритм. Кроме того, высокая концентрация витамина С повышает устойчивость организма, а входящие в состав марганец, медь и железо участвуют в производстве эритроцитов и укрепляют стенки сосудов.
Чёрная смородина считается одним из рекордсменов по содержанию витамина С. Помимо этого, клетчатка в составе ягоды стимулирует перистальтику кишечника, а пектины способствуют выведению из организма токсинов и солей тяжёлых металлов.
Крыжовник, активный сбор которого чаще всего проходит в июле, содержит железо и фолиевую кислоту, поэтому его рекомендуют включать в рацион при анемии. Низкая калорийность ягоды в сочетании с клетчаткой помогает поддерживать чувство сытости.
Специалисты подчёркивают, что точные сроки созревания ягод зависят от сорта, региона и конкретных условий выращивания. Сезонные продукты остаются ценным источником витаминов и микроэлементов для укрепления организма жителей Челябинской области в летний период.
О других продуктах. Грибы — излюбленный традиционный продукт русского стола, который многие ценят за высокое содержание белков и отсутствие лишнего жира. Однако современные открытия медиков говорят о том, что потенциальный вред от употребления даров леса может сильно превзойти пользу. Специалисты регионального Роспотребнадзора призвали жителей Челябинской области к максимальной осторожности.