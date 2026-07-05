Кириенко: Калининградская область становится туристической Меккой России

Ранее мы писали, что доля туристической отрасли в валовом региональном продукте Калининградской области по итогам 2026 года может вырасти с 4,1% до 4,4%. Туризм становится одной из ключевых отраслей экономики области и продолжает демонстрировать устойчивый рост.