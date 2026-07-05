Кириенко: Калининградская область становится туристической Меккой России

Первый замруководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко в ходе пресс-подхода, посвящённого 80-летию Калининградской области, заявил, что регион с каждым годом становится всё более привлекательным для туристов со всей страны.
«Калининград с каждым годом становится всё больше туристической Меккой. Люди со всей страны мечтают приехать в Калининград», — цитирует ТАСС Кириенко.
Он вспомнил обновление комплекса Музея Мирового океана, открытие филиал Третьяковской галереи, развитие кампуса Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, завершение создание филиала Большого театра.
Ранее мы писали, что доля туристической отрасли в валовом региональном продукте Калининградской области по итогам 2026 года может вырасти с 4,1% до 4,4%. Туризм становится одной из ключевых отраслей экономики области и продолжает демонстрировать устойчивый рост.