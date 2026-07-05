Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Москве и Подмосковье объявили жёлтый уровень опасности из-за грозы и ветра

В Москве и Московской области введён жёлтый уровень погодной опасности из-за ожидаемой грозы и усиления ветра. Предупреждение будет действовать до вечера. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

Источник: Life.ru

В течение дня в столичном регионе прогнозируются дожди и местами грозы. Во время непогоды возможны порывы ветра до 15 м/с. В Москве жёлтый уровень действует до 18:00 по московскому времени, в Подмосковье — до 21:00.

Синоптики отмечают, что днём температура воздуха в столице поднимется до 20−22 градусов. В области ожидается от 18 до 23 градусов тепла. Ветер будет западного направления со скоростью 5−10 м/с.

Ранее в Краснодарском крае предупредили о резком ухудшении погодных условий в воскресенье. В регионе объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей, гроз, града и шквалистого ветра. На большей части территории края сохранится переменная облачность.

Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.