Фестиваль «Народной культуры фест» прошел в Нижегородском кремле

Фестиваль «Народной культуры фест» состоялся в Нижегородском кремле 4 июля. Гости могли познакомиться с культурой региона, пройдя путь от древних преданий до живых традиций современности.
Фестиваль стал одним из ключевых событий в рамках празднования 130-летия со дня основания Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника (НГИАМЗ).
Как отметил на открытии фестиваля генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов, идея провести этнографический фестиваль на территории Нижегородского кремля не случайна.
«Начиная с XIII века и до недавнего времени здесь жили люди, у которых были свои праздники и обычаи. Люди выходили замуж, женились, рождались, умирали, и все это было на территории кремля, — поделился Юрий Филиппов. — И здесь всегда звучали песни, работали ремесленники. Не будем забывать, что именно ремесленники и сам кремль тоже построили. Поэтому мы решили провести такой фестиваль и показать на разных площадках все стороны быта нашего народа».
После приветственных слов на главной сцене выступили студенты Нижегородского музыкального училища им. Балакирева с народной и фронтовой программами. Затем прошла премьера музейного спектакля «Очарованный миром» по мотивам биографии и творчества писателя Сергея Афоньшина, сценарий которого был написан научным сотрудником музея-заповедника совместно с режиссером-драматургом Денисом Орловым, а в постановке приняли участие актеры нижегородских театров и студенты Нижегородского театрального училища им. Евстигнеева.
В арках кремля, протянувшихся от Кладовой до Никольской башни, располагалась ярмарка мастеров, где были представлены старейшие промыслы Нижегородской области: хохломская, городецкая и полхов-майданская роспись, семеновская матрешка и ложка, жбанниковская игрушка, городецкий пряник и гончарная керамика. Гости могли посмотреть на работу мастеров и приобрести сувениры.
В рамках ярмарки открылась выставка «Традиции Нижегородчины», где были представлены изделия современных авторов. А у здания Законодательного собрания работала выставка-фотозона «Наличники», экспозиция которой включала в себя предметы накладной и пропильной резьбы, собранные в ходе экспедиций музея-заповедника.
Анна Сидорина.