Фестиваль «Народной культуры фест» прошел в Нижегородском кремле

«Начиная с XIII века и до недавнего времени здесь жили люди, у которых были свои праздники и обычаи. Люди выходили замуж, женились, рождались, умирали, и все это было на территории кремля, — поделился Юрий Филиппов. — И здесь всегда звучали песни, работали ремесленники. Не будем забывать, что именно ремесленники и сам кремль тоже построили. Поэтому мы решили провести такой фестиваль и показать на разных площадках все стороны быта нашего народа».