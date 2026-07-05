Минтруд допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю в России

Ранее в Госдуме допустили, что в перспективе Россия может прийти к четырёхдневной рабочей неделе. Свободное время при этом названо одной из ключевых общественных ценностей. Подобный формат рано или поздно станет реальностью, связав это с идеей о том, что главным богатством общества является свободное время граждан.