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Минтруд допустил переход на четырёхдневную рабочую неделю в России

Переход на четырёхдневную рабочую неделю в России возможен уже сейчас — при договорённости между работодателем и сотрудниками. Такое заявление РИА «Новости» сделал глава Минтруда Антон Котяков.

«Сегодняшние нормы позволяют перейти хоть на четырёхдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную при взаимном согласии сторон», — сказал он.

Действующее трудовое законодательство не ограничивает компании в выборе графика, позволяя гибко выстраивать режим занятости.

Ранее в Госдуме допустили, что в перспективе Россия может прийти к четырёхдневной рабочей неделе. Свободное время при этом названо одной из ключевых общественных ценностей. Подобный формат рано или поздно станет реальностью, связав это с идеей о том, что главным богатством общества является свободное время граждан.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

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