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Перевозчик заплатит два миллиона рублей при попытке ввезти в Беларусь крупную партию одежды и товаров из РФ

Таможенники не пропустили в Беларусь одежду, обувь и аксессуары из России.

Источник: Комсомольская правда

Могилевские таможенники не пропустили в Беларусь партию одежды, обуви и аксессуаров из России стоимостью четыре миллиона белорусских рублей. Подробности рассказали в Государственном таможенном комитете.

Так, сотрудниками таможни был остановлен грузовик DAF, в котором перевозились 88,5 тысяч единиц товаров: одежда, обувь, кожаная галантерея, чехлы для мобильных телефонов и другие товары. Крупная партия одежды и аксессуаров стоимостью более 4 миллионов рублей перевозилась из России, прибыв на территорию ЕАЭС в обход таможенного оформления.

При этом у водителя белорусской фирмы-перевозчика не было необходимых транспортных и грузосопроводительных документов. Товары планировали продавать в Беларуси.

В отношении юрлица начат административный процесс за нарушение правил перевозки товаров (ст. 13.12 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях). Ему грозит штраф — до 50% стоимости предмета административного правонарушения, то есть примерно два миллиона рублей.

Тем временем Нацбанк определил курс доллара и курс евро на 5 июля.

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