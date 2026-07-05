Перевозчик заплатит два миллиона рублей при попытке ввезти в Беларусь крупную партию одежды и товаров из РФ

Так, сотрудниками таможни был остановлен грузовик DAF, в котором перевозились 88,5 тысяч единиц товаров: одежда, обувь, кожаная галантерея, чехлы для мобильных телефонов и другие товары. Крупная партия одежды и аксессуаров стоимостью более 4 миллионов рублей перевозилась из России, прибыв на территорию ЕАЭС в обход таможенного оформления.