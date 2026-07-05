Новосибирцы показали фото двух гималайских медвежат из зоопарка

Напомним, двух гималайских медвежат сотрудники охотнадзора нашли в лесу в Приморском крае. Они были совсем одни, без матери. Инспекторы спасли их, выходили в центре реабилитации «Тигр» в селе Алексеевка Надеждинского района, а затем отправили за тысячи километров в Новосибирский зоопарк.