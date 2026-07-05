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Саки остался без света из-за аварии в энергосистеме

Водонапорные станции подключают к генераторам.

Источник: Комсомольская правда

Город Саки остался без света из-за аварии в энергосистеме за пределами населенного пункта. Об этом сообщила глава местной администрации Юлия Предыбайло. По ее словам, без электроснабжения с 8 утра находится вся территория города.

— Ситуация сложная, аварийные работы ведутся, сроки окончания работ не определены, — сообщила Предыбайло у себя в соцсетях.

На водонапорных станциях будут запущены генераторы для подачи воды в дома. Однако в условиях дефицита топлива водоснабжение будет организовано по времени, уточнила глава администрации города.