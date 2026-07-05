«Герань-2» поразила газовую станцию в Черниговской области

Российские войска нанесли удар по газораспределительной станции в Черниговской области. Цель поразили в населенном пункте Газопроводное, сообщили в Минобороны РФ.
Удар нанесен беспилотным летательным аппаратом «Герань-2 Сикер». В результате применения БПЛА станция уничтожена, говорится в сообщении ведомства.
Минобороны также опубликовало видео поражения объекта. Другие подробности операции не раскрываются. Информации о жертвах не поступало. Украинская сторона инцидент не комментировала.
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