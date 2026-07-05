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В Перми пожарные спасли из горящей многоэтажки двоих человек

Спасатели вывели из дома жильцов, один человек пострадал.

Источник: Комсомольская правда

В Перми вечером 4 июля на улице Холмогорской задымился первый этаж жилой многоэтажки. Пожарные прибыли быстро — в доме уже было задымление, и людям требовалась помощь.

Спасатели в спецснаряжении поднялись по лестничному маршу и вывели на свежий воздух двоих жильцов с помощью специальных устройств. К сожалению, без травм не обошлось — один человек пострадал, ему сейчас оказывают помощь.

Пламя удалось сбить довольно оперативно: огонь успел захватить 6 квадратных метров. На месте работали 20 специалистов и 6 машин техники. Что именно стало причиной возгорания — пока неизвестно, экспертам предстоит разобраться.