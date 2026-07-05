Сколько зарабатывают директора волгоградских театров и музеев

На втором месте по уровню зарплаты оказалась директор НЭТа Ангелина Манжина. Она зарабатывала 144321 рубль в месяц. Средняя зарплата руководителя Волгоградского музыкально-драматического казачьего театра Андрея Зуева составляла 140374 рубля. Размер получки его заместителя Аллы Дикуновой был меньше — 110659 рублей. Руководитель ГБУК «Волгоградский областной театр кукол» Ирина Бузак зарабатывала в месяц в среднем 126064 рубля. При этом ее заместитель Елена Куркина получала больше — 138304 рубля. Станислав Малых, директор Волгоградского театра юных зрителей, получал в прошлом году в среднем 128573 рубля в месяц. Зарплата его замов, Валентины Блохиной и Светланы Клоновой, составляла соответственно 113356 и 101767 рублей. А Алексей Кияшко в должности заместителя директора по хозяйственным вопросам ТЮЗа зарабатывал 104225 рублей. Среди руководителей музеев самая высокая зарплата в прошлом году была теперь уже у бывшего директора Волгоградского областного краеведческого музея Анатолия Мальченко. Он получал в месяц 150330 рублей. Напомним, в марте этого года он покинул этот пост. Средняя зарплата директора ГБУЗ «Историко-этнографический и архитектурный музей-заповедник “Старая Сарепта” Юлии Столбиной составляла 137737 рублей. Варвара Озерина, которая руководит волгоградским музеем изобразительных искусств имени Машкова, получала 136748 рублей в месяц. А ее заместители Ольга Малкова и Любовь Калина — 84906 и 87620 рублей соответственно. Среди других учреждений культуры Волгоградской области больше всего получал Евгений Воронин, художественный руководитель Ансамбля Российского Казачества — 151748 рублей. Его зам Елена Самойлова — 94666 рублей.