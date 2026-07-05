Легковушка столкнулась с пассажирским автобусом под Новосибирском

В Новосибирской области в ночь на 5 июля произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легкового автомобиля. Авария случилась около 2:20 на трассе по маршруту Михайловск — Новосибирск. Об этом сообщил телеграм-канал «Инцидент Новосибирск».
По предварительным данным, легковой автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, следовавшим из Михайловска в Новосибирск.
В результате удара водитель седана получил множественные травмы, его состояние оценивается как крайне тяжёлое. Водитель и пассажиры автобуса, по информации очевидцев, не пострадали.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.