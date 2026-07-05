Прокуратура проводит проверку после гибели ребенка во время урагана в Арзамасе

Прокуратура Нижегородской области взяла под контроль ситуацию с гибелью ребенка во время урагана в Арзамасском районе. Об этом рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
Напомним, трагедия произошла 4 июля в рабочем поселке Выездное. Во время урагана в Арзамасском округе обрушились конструкции строящегося дома. Под ними погибла пятилетняя девочка.
Теперь прокуратура устанавливает все обстоятельства произошедшего. На место происшествия выезжал арзамасский городской прокурор Андрей Мохров. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело — ход расследования контролирует надзорное ведомство.
Ранее сообщалось, что специалисты устраняют последствия урагана в Арзамасском округе.