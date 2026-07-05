Боец оценил шансы Макгрегора на победу над Холлоуэем

Напомним, Конор Макгрегор и Макс Холлоуэй встретятся в октагоне на турнире UFC 329 в Лас-Вегасе в полусреднем весе. Их первый бой в 2013 году завершился победой ирландца единогласным решением. Макгрегор, которому сейчас 37 лет, возвращается после 18-месячной дисквалификации за пропуск допинг-тестов, которая закончилась в марте 2026 года, и его последний поединок в июле 2021 года закончился поражением от Дастина Порье из-за перелома ноги. 34-летний Холлоуэй, бывший чемпион в полулёгком весе, в марте проиграл Оливейре судейским решением, имея в активе 27 побед и 9 поражений.