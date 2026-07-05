Поставки бензина на АЗС в Нижегородской области сократились на четверть

Как писал «Ъ-Приволжье», нижегородские власти не стали вводить ограничения на продажу топлива на АЗС: некоторые из них самостоятельно вводили лимиты из-за проблем с логистикой и ажиотажного спроса. При этом власти собирают жалобы на незаконную торговлю топливом. За неделю бензин в регионе подорожал на 2,4%.