В ЕЭК обозначили новые приоритеты антимонопольного регулирования

Одной из ключевых тем встречи стало развитие конкурентной среды на трансграничных рынках Евразийского экономического союза с учетом стремительного роста цифровой экономики и технологий искусственного интеллекта, передает DKNews.kz.
На заседании министр по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Максим Ермолович представил подходы ЕЭК к дальнейшему совершенствованию наднационального регулирования.
Какие направления определила ЕЭК.
По словам министра, развитие конкурентной политики должно учитывать новые экономические реалии и цифровую трансформацию рынков.
В числе приоритетов названы:
совершенствование права ЕАЭС; повышение эффективности правоприменения; анализ товарных и цифровых рынков; изучение конкурентных рисков, связанных с платформенной экономикой; оценка влияния искусственного интеллекта на конкурентную среду.
Отдельное внимание было уделено вопросам развития единых правил для участников трансграничных рынков.
Ставка — на единые подходы.
Максим Ермолович отметил, что последовательное развитие наднационального регулирования позволит укрепить взаимодействие между странами Евразийского экономического союза и обеспечить равные условия для бизнеса.
По его словам, важной задачей остается не только выявление нарушений, но и их предупреждение.
«Сегодня важно не только эффективно реагировать на нарушения, но и формировать условия для устойчивого развития конкуренции, добросовестного бизнеса и инноваций на рынках Союза», — уверен министр ЕЭК.
Роль Совета по антимонопольной политике.
Министр также подчеркнул значение Межгосударственного совета по антимонопольной политике как площадки для обмена опытом между конкурентными ведомствами стран СНГ.
По его словам, именно здесь вырабатываются рекомендации и совместные решения, которые впоследствии внедряются государствами-участниками и способствуют развитию современных подходов к регулированию рынков.
Почему это важно.
Развитие цифровой экономики, платформенных сервисов и технологий искусственного интеллекта создает новые вызовы для конкурентной политики. Совместная работа стран ЕАЭС и СНГ позволяет вырабатывать единые правила регулирования, обеспечивать честную конкуренцию на трансграничных рынках и создавать благоприятные условия для бизнеса и инноваций.