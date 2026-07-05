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В Рудном впервые за десятилетия модернизируют пожарную часть

Во время рабочей поездки в Костанайскую область министр по чрезвычайным ситуациям Казахстана генерал-лейтенант Чингис Аринов посетил специализированную пожарную часть № 2 в Рудном.

Источник: Деловой Казахстан

Подразделение, которое обеспечивает безопасность города и ближайших населенных пунктов, впервые за многие годы проходит масштабное обновление, передает DKNews.kz.

Министру представили результаты уже выполненных работ и планы дальнейшей модернизации объекта.

Пожарная часть обновляется впервые за десятилетия.

Здание специализированной пожарной части было введено в эксплуатацию в 1960 году. Сегодня оно поэтапно модернизируется при поддержке местных исполнительных органов.

Под защитой подразделения находятся:

город Рудный; два близлежащих населенных пункта; около 124 тысяч жителей.

За последние годы здесь выполнен значительный объем ремонтных работ.

Что уже удалось обновить.

В рамках модернизации были проведены:

замена оконных блоков; ремонт кровли; обновление фасадов административного здания; ремонт резервных гаражей.

В этом году также завершили обновление внутренних помещений.

Отремонтированы:

диспетчерская; кухня; санитарный узел; душевые помещения.

Все это позволило существенно улучшить условия службы для сотрудников пожарной части.

Новый спортивный зал для пожарных и спасателей.

Во время визита Чингис Аринов осмотрел обновленные служебные и бытовые помещения, а также новый спортивный зал Batyr Team, созданный для физической подготовки личного состава.

Современная тренировочная площадка поможет поддерживать высокий уровень физической готовности сотрудников и повысит качество подготовки пожарных и спасателей к выполнению профессиональных задач.

Почему это важно.

Современная материально-техническая база напрямую влияет на эффективность работы экстренных служб. Обновление пожарных частей позволяет создать достойные условия для личного состава, повысить уровень подготовки специалистов и обеспечить более оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, от которого зависит безопасность тысяч жителей.