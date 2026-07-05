В Рудном впервые за десятилетия модернизируют пожарную часть

Подразделение, которое обеспечивает безопасность города и ближайших населенных пунктов, впервые за многие годы проходит масштабное обновление, передает DKNews.kz.
Министру представили результаты уже выполненных работ и планы дальнейшей модернизации объекта.
Пожарная часть обновляется впервые за десятилетия.
Здание специализированной пожарной части было введено в эксплуатацию в 1960 году. Сегодня оно поэтапно модернизируется при поддержке местных исполнительных органов.
Под защитой подразделения находятся:
город Рудный; два близлежащих населенных пункта; около 124 тысяч жителей.
За последние годы здесь выполнен значительный объем ремонтных работ.
Что уже удалось обновить.
В рамках модернизации были проведены:
замена оконных блоков; ремонт кровли; обновление фасадов административного здания; ремонт резервных гаражей.
В этом году также завершили обновление внутренних помещений.
Отремонтированы:
диспетчерская; кухня; санитарный узел; душевые помещения.
Все это позволило существенно улучшить условия службы для сотрудников пожарной части.
Новый спортивный зал для пожарных и спасателей.
Во время визита Чингис Аринов осмотрел обновленные служебные и бытовые помещения, а также новый спортивный зал Batyr Team, созданный для физической подготовки личного состава.
Современная тренировочная площадка поможет поддерживать высокий уровень физической готовности сотрудников и повысит качество подготовки пожарных и спасателей к выполнению профессиональных задач.
Почему это важно.
Современная материально-техническая база напрямую влияет на эффективность работы экстренных служб. Обновление пожарных частей позволяет создать достойные условия для личного состава, повысить уровень подготовки специалистов и обеспечить более оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, от которого зависит безопасность тысяч жителей.