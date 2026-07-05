В Рудном впервые за десятилетия модернизируют пожарную часть

Современная материально-техническая база напрямую влияет на эффективность работы экстренных служб. Обновление пожарных частей позволяет создать достойные условия для личного состава, повысить уровень подготовки специалистов и обеспечить более оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации, от которого зависит безопасность тысяч жителей.