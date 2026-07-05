Чем занимаются киберспортсмены, и почему они всегда молоды?

— Дело в том, что ничто не стоит на месте. Много молодёжи интересуется этим направлением, смотрит и играет в игры, следит за разного рода соревнованиями. А если есть интерес, нужно направлять его в нужное русло. И тому немало примеров. Есть очень титулованные киберспортсмены — выходцы из нашей страны и СНГ, которые играют в мировых командах и занимают первые места на чемпионатах мира. Вообще, русские киберспортсмены — сила и мощь. Иногда отборочные этапы проходят онлайн, но затем команды встречаются очно. Лучших представителей берут в киберспортивные клубы.