Чем занимаются киберспортсмены, и почему они всегда молоды?

В Чемпионате России по компьютерному спорту-2026, финал которого состоится 25−26 июля в Москве, принимают участие представители Черноземья.
Как у нас тренируют киберспортсменов, зачем они нужны, чем занимаются и на чём зарабатывают, накануне Дня киберспорта в России, который отмечается 5 июля, рассказал председатель Воронежского областного отделения Федерации компьютерного спорта России, аспирант регионального филиала РЭУ им. Г. В. Плеханова Константин Рудов.
Всё по плану.
Анастасия Ходыкина, корреспондент «АиФ-Воронеж»: Константин, день киберспорта в России — праздник виртуальных достижений, который стал символом стремительного роста и развития этой уникальной сферы. Какие именно достижения в этой области вы бы отметили?
Константин Рудов: Киберспорт в России впервые вошёл в перечень признанных видов спорта в 2001 году, второй раз это случилось в 2015 году. Кстати, Россия стала первой в мире страной, признавшей киберспорт официально. Одно время он развивался достаточно неплохо, потом был небольшой застой. И вот сейчас федерация компьютерного спорта России занимает первое место по количеству открытых региональных отделений, то есть их больше, чем в любом другом виде спорта. Проводятся чемпионаты, присваиваются спортивные разряды, звания — всё, как и в классических видах спорта. Появляются достойные спортсмены, которые готовы показывать себя на всероссийской арене.
— Чем вообще занимаются киберспортсмены? И как получилось, что геймеры, проводящие долгие часы в виртуальных играх, вдруг получили почёт и признание?
— Когда появился киберспорт, появилось и уважение. Нужно разделять гейминг и киберспорт. Геймер наносит себе больше вреда, чем пользы. Геймеры с утра до вечера сидят за компьютером, играя без стратегии, что может привести к проблемной игромании. А киберспортсмены регулярно занимаются очно с тренером. Есть календарный план соревнований, у них нет сложностей во взаимодействии с семьёй.
Чтобы стать спортсменом, нужно выбрать одну из киберспортивных дисциплин и игру и начать тренироваться. Киберспортивные дисциплины классифицируются по жанрам компьютерных игр: шутеры от первого лица, стратегии в реальном времени, командные ролевые игры с элементами тактико-стратегической игры и другие. Среди школьников также популярны электронные шахматы и тетрис.
При этом и сценариев игр очень много: есть командные, есть индивидуальные игры, есть 5 на 5. Победа в командных соревнованиях присуждается из многих показателей, включая количество побеждённых персонажей в момент матча.
Лучших — в клуб.
— Благодаря чему эта сфера сейчас активно развивается? И можно ли в ней заработать?
— Дело в том, что ничто не стоит на месте. Много молодёжи интересуется этим направлением, смотрит и играет в игры, следит за разного рода соревнованиями. А если есть интерес, нужно направлять его в нужное русло. И тому немало примеров. Есть очень титулованные киберспортсмены — выходцы из нашей страны и СНГ, которые играют в мировых командах и занимают первые места на чемпионатах мира. Вообще, русские киберспортсмены — сила и мощь. Иногда отборочные этапы проходят онлайн, но затем команды встречаются очно. Лучших представителей берут в киберспортивные клубы.
Предусмотрена ежемесячная оплата подготовок. Она зависит от самого клуба и профессионализма игрока. Чем круче клуб, тем, соответственно, выше зарплата. Второе — это призовые, которые организуются руководителями турниров на каждом чемпионате. На мировом чемпионате складываются многомилионные призовые фонды. Классным примером можно назвать чемпионат в 2020 году — команда, занявшая первое место, получила18 млн долларов. Победили тогда русские киберспортсмены. Понятно, что не все деньги получили сами участники, но это знаковый показатель, для чемпионатов это немалые средства.
— Есть мнение, что киберспорт подходит только для определённого возраста: молодых людей примерно от 17 до 25 лет. Это действительно так, и почему? И есть ли у нас уже «возрастные» профессионалы?
— В любом спорте мало возрастных спортсменов, как, например, хоккеист Александр Овечкин, которые выступают в суперлигах. Молодёжь — основная целевая аудитория, наши спортсмены — от 13 лет до 27, максимум до 30 лет. С возрастом и реакция слабеет, и мозг начинает работать по-другому. Некоторые возрастные спортсмены остаются в индустрии — переходят в комментаторы, аналитики, тренеры.
— Один из известных спортсменов Данил donk Крышковец из Томска, который в 17 лет стал ключевым игроком команды Team Spirit, завоевал титул лучшего игрока года в Counter-Strike по версии сайта HLTV и вошёл в список Forbes «30 до 30». У него лучший рейтинг в мире — 1,37, а эксперты в киберспорте называют его главным прорывом 2024 года. А что можно сказать о киберспортсменах Черноземья? Есть ли среди них свои «звёзды»?
— Есть много ребят, подающих надежды. В Воронеже, например, можно выделить до пяти полупрофессиональных игроков, которых, думаю, через пару лет мы увидим на крупных турнирах. У нас есть один кандидат в мастера спорта — 27-летний Вячеслав Новиков, который сейчас прошёл отборочный этап на чемпионат России по киберспорту и готовится к финальному этапу. Он сильный игрок, велика вероятность, что займёт призовое место.
— Как проходят чемпионаты в Воронежской области?
— В рамках развития детско-юношеского спорта, помимо киберспорта, есть общефизическая подготовка, сотрудничаем с кафедрой информационной безопасности. У нас ежегодно проходит студенческая лига, кубок, чемпионат. Самое большое количество участников на студенческой и школьной лиге, где собираются представители около 50 школ. Это очень хороший показатель.
Второй год в Воронежской области действует проект спортивной школы компьютерного спорта. Я его курирую как директор: в общеобразовательных школах открываем секцию дополнительного образования, где очно с тренером-преподавателем занимаются по пять человек в команде. У нас недавно завершился первый лагерь, где ребята, помимо непосредственной компьютерной игры, играли в лазертаг — аналог компьютерной игры.
Немаловажно, что всё развивается с участием госвласти. Думали, будет тяжело родителям объяснить, что такое киберспорт, но они нас поддержали. Дети, кстати, начинают лучше учиться. Так что постоянно занимаемся мероприятиями, чтобы компьютерные игры направлять в правильное русло.
Сейчас проходит чемпионат России по киберспорту. А в 2024 году в Казани проходили Игры будущего — международные мультиспортивные соревнования в формате фиджитал, объединяющем классический спорт и киберспорт.
Открытые и общительные.
— А как вы сами попали в киберспорт и чем занимались прежде?
— Я был в студенческом активе, когда ударил ковид. Нам надо было придумать варианты удалённого задействования студентов в жизни вуза. Мы решили провести соревнования по компьютерному спорту удалённо между вузами. Уже первое мероприятие понравилось всем студентам. И начали активно всё это развивать. Постепенно закрутилось. Хотя и вуз давно окончили, продолжаем всем этим заниматься.
— Чем полезен киберспорт для детей?
— У них развиваются машинальные навыки, скорость принятия решения, растёт концентрация внимания. Конечно, формируется командная работа, логика мышления, общение в команде, умение передавать информацию. У нас игры в основном на иностранном языке, поэтому многие даже язык подтягивают. Ребята тренируется с тренером и общаются с ним. Есть стереотип, что геймеры — это зажатые люди, мы развеиваем этот миф: спустя 2−3 месяца после занятий киберспортом дети становятся очень открытыми и общительными.
— Что можно сказать о дальнейшем развитии киберспорта в стране и, в частности, в Черноземье? Что необходимо для развития этой сферы?
— Сегодня мы работаем над увеличением количества спортивных секций, что приведёт к росту числа участников и сильных игроков, которых можно заявить на соревновании. В первую очередь, формируем преподавательский состав, менеджеров и педагогов.