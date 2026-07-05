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Центральную мечеть в Астане назвали «Нұрсұлтан мешіті» («Мечеть Нурсултан»)

По вместимости она считается самой большой в Центральной Азии.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 5 июл — Sputnik. Центральную мечеть в Астане назвали «Нұрсұлтан мешіті» («Мечеть Нурсултан»).

В августе 2022 года мечеть открыл первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. По вместимости она считается самой большой в Центральной Азии.

«Под новым наименованием главная республиканская мечеть продолжит служить духовной жизни народа, вносить вклад в укрепление взаимного уважения и солидарности в обществе, сохранение традиционных духовных ценностей и развитие добрых инициатив», — написали в пресс-службе Духовного управления мусульман Казахстана.

Завтра, 6 июля, первому президенту республики исполнится 86 лет.

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