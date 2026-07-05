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Утром 5 июля центр Ростова остался без электричества из-за аварии

Центр Ростова остался без света после коммунальной аварии утром в воскресенье.

Источник: Комсомольская правда

Авария на электросетях обесточила центр Ростова-на-Дону утром в воскресенье, 5 июля. Об этом сообщает ресурсоснабжающая компания «Донэнерго».

— Технологическое нарушение произошло в сети смежной сетевой организации. Без света частично остались потребители в границах проспектов Буденновского, Ворошиловского, Соколова, Чехова, а также на улицах Варфоломеева, Города Волос, Красноармейской, Максима Горького, Пушкинской и Текучева, — перечислили в компании.

Кроме того, отключения затронули и другие районы. Без электричества в 8:09 остались жители на проспекте Ленина, улицах Труда и Страны Советов.

Энергетики ожидают завершения работ смежной сетевой организации. В компании предупредили: электроснабжение будет возобновлено без предварительного оповещения.

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