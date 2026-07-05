Собянин: Более 5 км дорог построят для обслуживания промкластера в ТиНАО

«Кластер по производству продуктов питания появится недалеко от села Ознобишино в рамках масштабных инвестиционных проектов — это особый статус, который получают инвесторы, предложившие городу интересный и полезный проект. Под строительство промышленных объектов мы предоставляем участки в аренду всего за рубль в год. Площадь промкластера в Краснопахорском районе составит больше 125 га. Там будут построены предприятия по изготовлению готовых рационов питания, замороженных хлебобулочных изделий, консервов, рыбной продукции и другие», — подчеркнул мэр.