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Нижегородцы могут выиграть поездку на Курилы в конкурсе для бросающих курить

Жителей Нижегородской области приглашают поучаствовать в конкурсе «Давай бросать» для тех, кто пытается отказаться от курения.

Источник: Живем в Нижнем

Жителей Нижегородской области могут поучаствовать в конкурсе «Давай бросать» для тех, кто пытается отказаться от курения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Конкурс проходит в сообществе «Давай бросать» во ВКонтакте. Для участия нужно подписаться на группу и опубликовать на своей странице историю о борьбе с никотиновой зависимостью. Работы принимаются до 16 августа.

Участники могут выиграть подписки на медиасервисы и тур на двоих на Курильские острова.

«Отказ от курения не только снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, но и вносит вклад в формирование здоровой среды вокруг нас», — отметила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.

Напомним, лучших племенных коров выбрали на конкурсе в Нижнем Новгороде.