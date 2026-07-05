Нижегородцы могут выиграть поездку на Курилы в конкурсе для бросающих курить

Жителей Нижегородской области могут поучаствовать в конкурсе «Давай бросать» для тех, кто пытается отказаться от курения. Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
Конкурс проходит в сообществе «Давай бросать» во ВКонтакте. Для участия нужно подписаться на группу и опубликовать на своей странице историю о борьбе с никотиновой зависимостью. Работы принимаются до 16 августа.
Участники могут выиграть подписки на медиасервисы и тур на двоих на Курильские острова.
«Отказ от курения не только снижает риск развития онкологических, сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, но и вносит вклад в формирование здоровой среды вокруг нас», — отметила директор Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.
Напомним, лучших племенных коров выбрали на конкурсе в Нижнем Новгороде.