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Где в Волжском плетут маскировочные «наряды» для авиации?

Сети моментально уходят на аэродромы — волонтёры закупают роутеры и коммутаторы.

Сети моментально уходят на аэродромы — волонтёры закупают роутеры и коммутаторы.

Волонтёры из общественной организации «Волжский ZOV» отправили очередную большую партию маскировочных сетей в зону СВО.

Активисты из Волжского в этот раз изготовили очень важную на линии соприкосновения продукцию для военной авиации, а именно для маскировки авиационных сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34.

«Маскировка вообще не лежит у нас на складе, она моментально расходится, — поделились волонтёры. — В этот раз отправилась к тем, кто готовит наши Су-34 к работе, чтобы на земле и в воздухе всё было надёжно».

Кроме того, волжане постоянно отправляют маскировочные сети и для прочей военной техники, а также помогают бойцам налаживать надёжную современную связь на участках боевых действий. Вместе с неравнодушными жителями Волжского и всей области они закупают роутеры, коммутаторы, медиаконвертеры и другое необходимое для связи оборудование. Всё это активисты сами доставляют бойцам.

Волонтёры будут рады любой помощи — и финансовой, и физической (в изготовлении сетей). Всю информацию о них, а также контакты можно найти в МАКС-канале «Волжский ZOV».