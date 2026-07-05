Где в Волжском плетут маскировочные «наряды» для авиации?

Сети моментально уходят на аэродромы — волонтёры закупают роутеры и коммутаторы.
Волонтёры из общественной организации «Волжский ZOV» отправили очередную большую партию маскировочных сетей в зону СВО.
Активисты из Волжского в этот раз изготовили очень важную на линии соприкосновения продукцию для военной авиации, а именно для маскировки авиационных сверхзвуковых бомбардировщиков Су-34.
«Маскировка вообще не лежит у нас на складе, она моментально расходится, — поделились волонтёры. — В этот раз отправилась к тем, кто готовит наши Су-34 к работе, чтобы на земле и в воздухе всё было надёжно».
Кроме того, волжане постоянно отправляют маскировочные сети и для прочей военной техники, а также помогают бойцам налаживать надёжную современную связь на участках боевых действий. Вместе с неравнодушными жителями Волжского и всей области они закупают роутеры, коммутаторы, медиаконвертеры и другое необходимое для связи оборудование. Всё это активисты сами доставляют бойцам.
Волонтёры будут рады любой помощи — и финансовой, и физической (в изготовлении сетей). Всю информацию о них, а также контакты можно найти в МАКС-канале «Волжский ZOV».