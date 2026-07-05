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Нижегородские авторы могут участвовать в конкурсе литературных инициатив

Победители получат возможность представить доработанные проекты на «Форуме организаторов литературного процесса» в Москве и получить профессиональные рекомендации.

Источник: Время

Союз писателей России объявил конкурс литературных инициатив для поддержки проектных идей в области литературы по всей стране. Участие открыто для жителей Нижегородской области. Победители получат возможность представить доработанные проекты на «Форуме организаторов литературного процесса» в Москве и получить профессиональные рекомендации.

К участию приглашаются региональные отделения Союза писателей, некоммерческие организации в сфере литературы и книгоиздания (литклубы, ассоциации издателей, негосударственные литературные музеи, фонды и др.), а также государственные и муниципальные библиотеки. Номинации включают литературные фестивали и события, образовательные и просветительские проекты, цифровую литературную среду, краеведение и сохранение литературного наследия, а также литературу народов России.

Приём заявок открыт до 31 июля 2026 года; для участия нужно заполнить электронную форму по ссылке. Экспертная комиссия отберёт до 40 финалистов, которых пригласят в Москву на форум с 20 по 23 октября 2026 года. Финалистов ждут мастер‑классы по социальному проектированию, лекции экспертов, консультации и защита инициатив; лучшие проекты могут быть рекомендованы к включению в план Союза писателей на 2027 год.

Ранее сообщалось, что авторы книги «Метро. Жизнь подземной вселенной» стали соавторами энциклопедии «Прогулки по Нижнему Новгороду».

(16+).