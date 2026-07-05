Нижегородские авторы могут участвовать в конкурсе литературных инициатив

Приём заявок открыт до 31 июля 2026 года; для участия нужно заполнить электронную форму по ссылке. Экспертная комиссия отберёт до 40 финалистов, которых пригласят в Москву на форум с 20 по 23 октября 2026 года. Финалистов ждут мастер‑классы по социальному проектированию, лекции экспертов, консультации и защита инициатив; лучшие проекты могут быть рекомендованы к включению в план Союза писателей на 2027 год.