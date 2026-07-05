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Прохлада и локальные дожди: прогноз погоды в Калининграде и области на 5 июля

Осадки начнутся ближе к полудню и местами продержатся до вечера.

Источник: Клопс.ru

В воскресенье, 5 июля, в регионе будет облачно, прохладно и местами дождливо. Об этом специалисты сообщества «Погода и метеоявления в Калининградской области» пишут в своём телеграм-канале.

Утро начнётся с облачности и прояснений. Ближе к полудню по региону пойдут локальные ливни, местами возможны слабые грозы. В Калининграде, на побережье и на западе области вероятность осадков будет выше всего примерно с 12:00 до 15:00.

Днём температура по области составит +17…+19. Ветер ожидается умеренным и порывистым, вечером у побережья он может усилиться до 15−18 м/с.

По данным синоптиков, сейчас на улице +18. Со скоростью 7 м/с дует западный ветер, относительная влажность составляет 73%, атмосферное давление — 1008 гПа. Солнце взошло в 4:08, закат ожидается в 21:15.

Синоптики говорят, что Балтийское море у берегов Калининградской области начало остывать.

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