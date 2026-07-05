Музыкальный подарок ко Дню Астаны подготовили юные артисты

Вместе с известной казахстанской певицей и актрисой Жанар Дугаловой они исполнили песню «Астана», передает DKNews.kz.
Праздничное мероприятие прошло при поддержке акимата района Нура и Управления образования города.
Юные артисты выступили вместе с Жанар Дугаловой.
Главной особенностью концерта стало совместное выступление школьников и популярной исполнительницы.
Жанар Дугалова не только исполнила песню вместе с юными талантами, но и поздравила жителей и гостей столицы с праздником, пожелав Астане дальнейшего процветания.
Музыкальный подарок ко Дню города.
Песню «Астана» исполнили учащиеся классов эстрадного вокала и хора школы искусств № 2.
Их выступление стало одним из ярких моментов праздничной программы и подарило зрителям теплую атмосферу и хорошее настроение.
Организаторы отмечают, что подобные проекты помогают детям раскрывать творческие способности и воспитывают уважение к истории, культуре и национальным ценностям.
Почему это важно.
Совместные выступления известных артистов и юных исполнителей помогают поддерживать интерес детей к творчеству и создают особую атмосферу городских праздников. Такие проекты не только развивают таланты подрастающего поколения, но и укрепляют чувство любви к родному городу и своей стране.