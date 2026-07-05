Музыкальный подарок ко Дню Астаны подготовили юные артисты

Совместные выступления известных артистов и юных исполнителей помогают поддерживать интерес детей к творчеству и создают особую атмосферу городских праздников. Такие проекты не только развивают таланты подрастающего поколения, но и укрепляют чувство любви к родному городу и своей стране.