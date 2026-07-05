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Музыкальный подарок ко Дню Астаны подготовили юные артисты

В Астане в рамках празднования Дня города воспитанники школы искусств № 2 подготовили музыкальный подарок жителям и гостям столицы.

Источник: Деловой Казахстан

Вместе с известной казахстанской певицей и актрисой Жанар Дугаловой они исполнили песню «Астана», передает DKNews.kz.

Праздничное мероприятие прошло при поддержке акимата района Нура и Управления образования города.

Юные артисты выступили вместе с Жанар Дугаловой.

Главной особенностью концерта стало совместное выступление школьников и популярной исполнительницы.

Жанар Дугалова не только исполнила песню вместе с юными талантами, но и поздравила жителей и гостей столицы с праздником, пожелав Астане дальнейшего процветания.

Музыкальный подарок ко Дню города.

Песню «Астана» исполнили учащиеся классов эстрадного вокала и хора школы искусств № 2.

Их выступление стало одним из ярких моментов праздничной программы и подарило зрителям теплую атмосферу и хорошее настроение.

Организаторы отмечают, что подобные проекты помогают детям раскрывать творческие способности и воспитывают уважение к истории, культуре и национальным ценностям.

Почему это важно.

Совместные выступления известных артистов и юных исполнителей помогают поддерживать интерес детей к творчеству и создают особую атмосферу городских праздников. Такие проекты не только развивают таланты подрастающего поколения, но и укрепляют чувство любви к родному городу и своей стране.