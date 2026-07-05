В Екатеринбург едут пять новых автобусов-гармошек

В 2026 году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 140 новыми автобусами. 120 из них передадут Гортрансу, остальную часть — частным перевозчикам. Из них 100 автобусов относятся к большому классу, 15 — к особо большому и 25 — к среднему.