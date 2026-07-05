В Екатеринбург едут пять новых автобусов-гармошек

В Екатеринбург отправились пять автобусов-гармошек особо большого класса. Новый транспорт прибудет в столицу Урала утром 6 июля, сообщили в Гортрансе.
Предполагается, что автобусы выйдут на маршрут № 50 «УрФУ — Широкая речка», № 64 «Мичуринский — Компрессорный» и № 67 «Ритейл-парк Солнечный — ДМБ № 9».
— Автобусы-гармошки укомплектованы валидаторами и USB-разъемами для зарядки. Длина машин — 18 метров, они рассчитаны на 184 человека, — сообщили в администрации Екатеринбурга.
Это уже вторая крупная закупка автобусов особо большого класса. Первая партия «гармошек», закупленная в прошлом году, работает на маршрутах № 49 «ЖБИ — ТЦ Мега» и № 51 «Академика Ландау — Елизавет».
В 2026 году парк общественного транспорта Екатеринбурга пополнится 140 новыми автобусами. 120 из них передадут Гортрансу, остальную часть — частным перевозчикам. Из них 100 автобусов относятся к большому классу, 15 — к особо большому и 25 — к среднему.