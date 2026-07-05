Жители Ачинска рассказали о странностях семьи погибшей 5-летней девочки

Соседи погибшей в Ачинске 5-летней девочки рассказали «РГ» о странностях в ее семье.
«Видела, как Катя (мама погибшей девочки, сейчас она находится в розыске) била дочку на улице, ребенка очень жалко», — сказала одна из соседок семьи.
В то же время остальные соседи проявлений агрессии за Екатериной не замечали, но обращали внимание на особенности ее психики.
По словам соседей семьи, Екатерина Н., еще когда училась в школе, вела себя несколько странно. Из-за этого периодически подвергалась буллингу.
Напомним, что Екатерина ушла из дома вместе с дочкой несколько дней назад, почти сразу после того, как отметила 32 день рождения. Впоследствии тело девочки нашли у железной дороги в Ачинске, ее мать продолжают искать.