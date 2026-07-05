Семьи Новосибирска могут получить налоговый кешбэк до 1 октября 2027

В Новосибирской области стартовал прием заявлений на новую ежегодную семейную выплату для работающих родителей. Об этом сообщает пресс-служба Социального фонда России.
Подать документы можно начиная с 5 июля через портал государственных услуг, в клиентских службах фонда или многофункциональных центрах. На оформление у жителей региона есть время до 1 октября включительно.
Право на получение поддержки имеют родители, усыновители, опекуны и попечители, воспитывающие двух и более детей младше 18 лет. Если ребенок обучается очно, возрастной порог повышается до 23 лет. Для назначения помощи среднедушевой доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума в регионе, также обязательным условием является отсутствие задолженностей по алиментам.
При рассмотрении заявки специалисты учитывают зарплаты, пенсии, алименты и проценты по вкладам, однако из расчета исключаются средства материнского капитала, государственные субсидии и налоговые вычеты. Большинство данных фонд проверяет самостоятельно, но заявителям может потребоваться лично предоставить свидетельства о рождении или браке, выданные за границей, а также справки о доходах из силовых ведомств. Рассмотрение обращения занимает 10 рабочих дней, после одобрения деньги перечислят в течение 5 рабочих дней.
Механизм выплаты предполагает возврат налога: если заявление одобрят, налог на доходы физических лиц пересчитают по ставке 6%, а образовавшуюся разницу вернут семье единовременно.