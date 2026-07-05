Семьи Новосибирска могут получить налоговый кешбэк до 1 октября 2027

При рассмотрении заявки специалисты учитывают зарплаты, пенсии, алименты и проценты по вкладам, однако из расчета исключаются средства материнского капитала, государственные субсидии и налоговые вычеты. Большинство данных фонд проверяет самостоятельно, но заявителям может потребоваться лично предоставить свидетельства о рождении или браке, выданные за границей, а также справки о доходах из силовых ведомств. Рассмотрение обращения занимает 10 рабочих дней, после одобрения деньги перечислят в течение 5 рабочих дней.