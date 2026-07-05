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В Курском музее археологии пройдет программа «Занимательная археоботаника»

Посетители узнают, из каких растений в прошлом ткали прочные нити и делали натуральные красители.

Источник: Национальные проекты России

Интерактивная программа «Занимательная археоботаника» состоится с 6 по 31 июля в Курском государственном музее археологии при поддержке программы «Пушкинская карта» национального проекта «Семья». Об этом сообщили в учреждении культуры.

Посетители узнают, из каких растений в прошлом ткали прочные нити, создавали одежду, делали натуральные красители. Также гостям расскажут, какие злаки составляли основу рациона людей, и на примере подлинных археологических находок из фондов музея покажут картину жизни в Курской области в глубокой древности. Каждый участник сможет растолочь зерно в ступе и поработать на простом ткацком станке.

«Программа “Занимательная археоботаника” — это уникальная возможность увидеть, как растения влияли на жизнь наших предков, и самим попробовать себя в традиционных занятиях. Мы покажем, что за каждым злаком, волокном или красителем стоит целая история, которую можно не только услышать, но и почувствовать руками», — отметила сотрудник музея Ольга Денисова.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

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