В Курском музее археологии пройдет программа «Занимательная археоботаника»

«Программа “Занимательная археоботаника” — это уникальная возможность увидеть, как растения влияли на жизнь наших предков, и самим попробовать себя в традиционных занятиях. Мы покажем, что за каждым злаком, волокном или красителем стоит целая история, которую можно не только услышать, но и почувствовать руками», — отметила сотрудник музея Ольга Денисова.