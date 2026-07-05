Нижегородцам рассказали, как сделать отдых на пляже безопасным

С наступлением жаркой погоды нижегородцы устремляются к воде. Чтобы летний отдых не обернулся проблемами со здоровьем, специалист регионального Управления Роспотребнадзора Дмитрий Липшиц рассказал, как обезопасить себя при посещении водоемов.
По его словам, состояние зон рекреации и качество воды находятся на строгом контроле ведомства. Специалисты еженедельно исследуют воду и песок более чем по 20 показателям, включая микробиологические, паразитологические, вирусологические и химические. Если выявляются отклонения, Роспотребнадзор информирует население о запрете или нежелательности купания, а местным администрациям выдаются предписания по очистке или замене песка. Именно поэтому эксперт настоятельно рекомендует выбирать только официальные и благоустроенные пляжи, где регулярно проводятся все необходимые исследования и есть инфраструктура: лавочки, душевые и малые архитектурные формы.
Дмитрий Липшиц также напомнил о важных правилах поведения у воды. Вода из естественных водоемов не предназначена для питья или мытья овощей и фруктов, так как может содержать возбудителей инфекционных заболеваний. Кроме того, пляж должен быть расположен вдали от автомобильных дорог, промышленных предприятий и мест сбросов. На прилегающей территории категорически запрещено мыть автомобили. Из соображений гигиены на официальные пляжи нельзя приводить и домашних животных, так как они могут стать источником загрязнения воды.
Специалист ведомства добавил, что даже при аккуратном купании можно случайно наглотаться воды. В таких случаях он посоветовал внимательно следить за своим самочувствием и здоровьем детей, а при появлении первых признаков недомогания — незамедлительно обращаться к врачам.