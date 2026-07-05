Нижегородцам рассказали, как сделать отдых на пляже безопасным

Дмитрий Липшиц также напомнил о важных правилах поведения у воды. Вода из естественных водоемов не предназначена для питья или мытья овощей и фруктов, так как может содержать возбудителей инфекционных заболеваний. Кроме того, пляж должен быть расположен вдали от автомобильных дорог, промышленных предприятий и мест сбросов. На прилегающей территории категорически запрещено мыть автомобили. Из соображений гигиены на официальные пляжи нельзя приводить и домашних животных, так как они могут стать источником загрязнения воды.