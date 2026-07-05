Проезд на нижегородской канатной дороге подорожает на 50 рублей с 15 июля

Для детей с 7 до 12 лет разовая поездка будет стоить 100 рублей. Для пассажиров до 7 лет проезд останется бесплатным. Сейчас стоимость одной поездки на воздушной переправе составляет 150 рублей. То есть, повышение цены составит 50 рублей.