Проезд на нижегородской канатной дороге подорожает на 50 рублей с 15 июля

Стоимость проезда на канатной дороге между Нижним Новгородом и Бором вырастет до 200 рублей с 15 июля. Об этом сообщается на сайте перевозчика.
Для детей с 7 до 12 лет разовая поездка будет стоить 100 рублей. Для пассажиров до 7 лет проезд останется бесплатным. Сейчас стоимость одной поездки на воздушной переправе составляет 150 рублей. То есть, повышение цены составит 50 рублей.
При этом стоимость проездных не изменится. Билеты на 10, 20, 30 и 48 поездок можно будет приобрести по старым ценам от 1180 до 5410 рублей. Стоимость льготных проездных также останется прежней.
Напомним, пешеходные маршруты предусмотрели в зоне строительства канатки через Оку.