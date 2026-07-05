Конкурс «Давай бросать»: нижегородцы могут выиграть поездку на Курилы

Жители Нижегородской области могут выиграть поездку на Курильские острова, приняв участие во всероссийском онлайн‑конкурсе «Давай бросать», который призван мотивировать отказаться от курения, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
Участие проходит в сообществе «Давай бросать» во «ВКонтакте». Чтобы стать участником, нужно подписаться на сообщество и опубликовать на своей странице пост с историей на тему «Я бросил/бросаю курить для того, чтобы…» с фото или видео и хэштегом #ДавайБросать. Работы принимаются до 16 августа; победители еженедельных розыгрышей получат подписки на медиасервисы, а главный приз — тур на двоих на Курилы.
Сообщество насчитывает более 40 тыс. участников и круглосуточно предоставляет поддержку специалистов и единомышленников: здесь публикуют экспертные материалы о природе никотиновой зависимости, методы отказа от курения и истории тех, кто уже справился с зависимостью. По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, проект создан как поддерживающее пространство, где личный опыт и профессиональная помощь помогают людям сделать первый шаг.
Эксперты напоминают о рисках, связанных с курением: по данным ВОЗ, более 8 млн человек ежегодно умирают в мире от последствий табакокурения; оно повышает риск рака лёгких в 10−20 раз и сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 10−15 лет. В России работа по снижению распространённости курения ведётся в рамках национального проекта, а помощь можно получить через диспансеризацию, Центры здоровья, горячую линию 8 (800) 200 0 200 и портал Минздрава.
Ранее сообщалось, что 67-летняя нижегородка погибла на пожаре из-за непотушенной сигареты.