Конкурс «Давай бросать»: нижегородцы могут выиграть поездку на Курилы

Участие проходит в сообществе «Давай бросать» во «ВКонтакте». Чтобы стать участником, нужно подписаться на сообщество и опубликовать на своей странице пост с историей на тему «Я бросил/бросаю курить для того, чтобы…» с фото или видео и хэштегом #ДавайБросать. Работы принимаются до 16 августа; победители еженедельных розыгрышей получат подписки на медиасервисы, а главный приз — тур на двоих на Курилы.