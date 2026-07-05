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Конкурс «Давай бросать»: нижегородцы могут выиграть поездку на Курилы

Конкурс призван мотивировать отказаться от курения.

Жители Нижегородской области могут выиграть поездку на Курильские острова, приняв участие во всероссийском онлайн‑конкурсе «Давай бросать», который призван мотивировать отказаться от курения, сообщили в АНО «Национальные приоритеты». Конкурс проводится в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Участие проходит в сообществе «Давай бросать» во «ВКонтакте». Чтобы стать участником, нужно подписаться на сообщество и опубликовать на своей странице пост с историей на тему «Я бросил/бросаю курить для того, чтобы…» с фото или видео и хэштегом #ДавайБросать. Работы принимаются до 16 августа; победители еженедельных розыгрышей получат подписки на медиасервисы, а главный приз — тур на двоих на Курилы.

Сообщество насчитывает более 40 тыс. участников и круглосуточно предоставляет поддержку специалистов и единомышленников: здесь публикуют экспертные материалы о природе никотиновой зависимости, методы отказа от курения и истории тех, кто уже справился с зависимостью. По словам генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Софии Малявиной, проект создан как поддерживающее пространство, где личный опыт и профессиональная помощь помогают людям сделать первый шаг.

Эксперты напоминают о рисках, связанных с курением: по данным ВОЗ, более 8 млн человек ежегодно умирают в мире от последствий табакокурения; оно повышает риск рака лёгких в 10−20 раз и сокращает ожидаемую продолжительность жизни на 10−15 лет. В России работа по снижению распространённости курения ведётся в рамках национального проекта, а помощь можно получить через диспансеризацию, Центры здоровья, горячую линию 8 (800) 200 0 200 и портал Минздрава.

Ранее сообщалось, что 67-летняя нижегородка погибла на пожаре из-за непотушенной сигареты.