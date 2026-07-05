Названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира

Стало известно место Минска в новом рейтинге городов мира по стоимости жизни, который опубликовал сервис Numbeo.
Всего в рейтинге оказались 547 городов планеты, среди которых столица Беларуси оказалась на 455 строчке. Города ранжировали по индексу стоимости жизни, сравнивания цены на товары и услуги, в том числе дороговизну продуктов и питания, транспорта и коммунальных услуг, без учета расходов на аренду жилья и ипотечные платежи.
Первые три места заняли: Цюрих (Швейцария), Джорджтаун (Острова Кайман) и Люцерн (Швейцария). К слову, в топ-10 вошли сразу восемь городов Швейцарии и американский Гонолулу (архипелаг и штат Гавайи).
Кстати, в «золотую десятки» не вошли самые знаменитые столицы мира. Например, Тель-Авив всего одиннадцатый, Лондон — 24-й, Париж — 49-й, Берлин — 101-й.
Что касается, соседних с Беларусью столиц, то Варшава занимает 297-е место, 298-я строчка — у Вильнюса, Москва расположилась на 307-и месте в рейтинге.
В рейтинг также попали Ереван (371-е место), Тбилиси (411), остров Бали (456), Баку (467), Астана (469). А замыкают список почти два десятка городов Индии.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к руководству Венесуэлы, сказав о беспрецедентной агрессии.