Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира

Минск включен в рейтинг самых дорогих городов планеты для жизни.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно место Минска в новом рейтинге городов мира по стоимости жизни, который опубликовал сервис Numbeo.

Всего в рейтинге оказались 547 городов планеты, среди которых столица Беларуси оказалась на 455 строчке. Города ранжировали по индексу стоимости жизни, сравнивания цены на товары и услуги, в том числе дороговизну продуктов и питания, транспорта и коммунальных услуг, без учета расходов на аренду жилья и ипотечные платежи.

Первые три места заняли: Цюрих (Швейцария), Джорджтаун (Острова Кайман) и Люцерн (Швейцария). К слову, в топ-10 вошли сразу восемь городов Швейцарии и американский Гонолулу (архипелаг и штат Гавайи).

Кстати, в «золотую десятки» не вошли самые знаменитые столицы мира. Например, Тель-Авив всего одиннадцатый, Лондон — 24-й, Париж — 49-й, Берлин — 101-й.

Что касается, соседних с Беларусью столиц, то Варшава занимает 297-е место, 298-я строчка — у Вильнюса, Москва расположилась на 307-и месте в рейтинге.

В рейтинг также попали Ереван (371-е место), Тбилиси (411), остров Бали (456), Баку (467), Астана (469). А замыкают список почти два десятка городов Индии.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к руководству Венесуэлы, сказав о беспрецедентной агрессии.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше