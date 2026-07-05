Названо новое место Минска в рейтинге самых дорогих городов мира

Всего в рейтинге оказались 547 городов планеты, среди которых столица Беларуси оказалась на 455 строчке. Города ранжировали по индексу стоимости жизни, сравнивания цены на товары и услуги, в том числе дороговизну продуктов и питания, транспорта и коммунальных услуг, без учета расходов на аренду жилья и ипотечные платежи.