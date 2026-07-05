В Зеленогорске мужчина нанялся ремонтировать квартиру и украл из нее кольцо с бриллиантом

В Красноярском крае полицейские раскрыли кражу кольца с бриллиантом.
В дежурную часть полиции Зеленогорска обратилась местная жительница, которая сообщила о пропаже принадлежащего ей золотого кольца 585-й пробы с бриллиантом стоимостью более 35 тысяч рублей.
Оказалось, что в квартире у женщины шел ремонт. Работы выполнял 44-летний местный житель. На время ремонта женщина неоднократно оставляла ему ключи, а в один из дней он находился в жилище один. После завершения работ хозяйка обнаружила пропажу ювелирного изделия и обратилась в полицию.
Сотрудники уголовного розыска проверили ранее не судимого мужчину и установили, что он сдал похищенное кольцо в один из ломбардов краевого центра, а полученными деньгами распорядился по своему усмотрению.
В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». На время следствия он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.