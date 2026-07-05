В Зеленогорске мужчина нанялся ремонтировать квартиру и украл из нее кольцо с бриллиантом

Оказалось, что в квартире у женщины шел ремонт. Работы выполнял 44-летний местный житель. На время ремонта женщина неоднократно оставляла ему ключи, а в один из дней он находился в жилище один. После завершения работ хозяйка обнаружила пропажу ювелирного изделия и обратилась в полицию.